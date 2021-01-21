Высокоскоростная железная дорога через Монголию: связывает Пекин с Брюсселем

CentralAsia (MNG) - 30 декабря 2020 года ЕС и Китай подписали историческое инвестиционное соглашение, направленное на стимулирование торговли и инвестиций между двумя крупнейшими рынками мира после более чем 13 лет напряженных переговоров. Председатель Си Цзиньпин заявил, что сделка принесет «более светлое будущее» сотрудничеству между Китаем и европейскими странами.

Сделка между ЕС и Китаем может открыть евразийский континент, соединяющий Пекин и Брюссель через экономический коридор, предлагаемый Монголией.

Хотя первая фаза этой инвестиционной сделки сосредоточена на финансовых услугах и телекоммуникациях, следующий уровень соглашения между ЕС и Китаем может охватывать вопросы транспорта и инфраструктуры.

Монголия как экономический коридор и стабилизирующий фактор между Россией и Китаем

По мере обострения напряженности между Россией и Украиной Россия и Китай стали искать более тесные связи и начали вместе работать над многополярной системой. Экономические санкции Запада в отношении России побудили две страны еще больше сотрудничать. И вот как Монголия может сыграть свою геостратегическую позицию.

Китайская программа «Шелковый путь», ныне известная как инициатива «Пояс и Путь» (BRI), охватывала Монголию, и вначале было предложено около 30 проектов.

К 2018 году Монголия доработала свое предложение на три компонента, подтвержденных исследованиями монгольских исследователей. Восточные провинции Монголии сосредоточат свое внимание на продуктах животноводства и туризме в рамках BRI. Центральные провинции будут подключены к китайской инфраструктуре, а западные провинции будут развивать туризм и приграничную торговлю.

Сегодня Россия делает технико-экономическое обоснование строительства газопровода через Монголию к южному соседу, который может принести Монголии 1 миллиард долларов в виде платы за транзит. Строительство автомагистрали, соединяющей три страны, также может принести огромную пользу экономике Монголии.

Очевидно, что Монголия — маленькая страна по сравнению с двумя своими большими соседями. Но обеим странам стало очевидно, что их сотрудничество будет бессмысленным, если они не получат активного участия из Монголии.

В 2014 году президент Элбэгдорж инициировал трехсторонний саммит трех президентов в Душанбе, который стал ежегодным. Монголия поддерживает стратегическое партнерство с Китаем с 2014 года и такой же уровень отношений с Россией с 2016 года, который в 2019 году был повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Железная дорога тысячелетия стабильности и процветания

Джек Уэтерфорд подробно писал о Pax Mongolica, которая оказала стабилизирующее влияние на евразийскую социальную, культурную и экономическую жизнь людей, живших в XIII и XIV веках.

Pax Mongolica способствовала развитию свободной торговли и коммуникаций между Европой, Китаем и Центральной Азией.

Точно так же я предположил, что высокоскоростная железная дорога, соединяющая северо-восточные прибрежные районы Китая с Синьцзяном, Центральной Азией, Россией и, в конечном счете, Европой через Монголию, могла бы иметь долгосрочное влияние на торговлю, экономическое и культурное процветание так же, как Pax Mongolica.

Протяженность высокоскоростной железной дороги через территорию Монголии составит около 4 000 км. Я называю это «железной дорогой тысячелетия», которая приносит стабильность и процветание региону, соединяющему Европу с Пекином через прочную инфраструктуру протяженностью 7000-8000 км.

Его строительство станет мегапроектом, который сможет покрыть 3 700 км от восточной Монголии до западных провинций со скоростью 340-400 км в час.

Житель аймака Дорнод мог бы добраться до Ховда в течение дня, не взяв самолет за 500 тысяч тугриков ($ 175) и сэкономив 30-40% на высокоскоростном поезде. Кроме того, соединение северо-восточного Китая с уйгурами могло бы интегрировать регион в более развитые и прибрежные районы Китая.

Финансирование железнодорожного тысячелетия

Меня спрашивают, как будет финансироваться этот мегапроект. По данным Всемирного банка, строительство одного километра высокоскоростной железной дороги в Китае стоит от 17 до 21 миллиона долларов. Очевидно, что строительство горизонтальной высокоскоростной железной дороги через Монголию от Харбина через Горный Алтай до Синьцзяна потребует колоссальных инвестиций и многих лет строительных работ.

Но я хотел бы отметить, что у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) есть наличные деньги и он имеет хорошие возможности для финансирования мегапроектов с долгосрочным видением. Пекин с феноменальной скоростью расширяет свою сеть высокоскоростных железных дорог.

Кроме того, Россия должна быть заинтересована в этом проекте, поскольку это будет совместная российско-монголо-китайская вертикальная железная дорога. Россия уже строит высокоскоростную железную дорогу Москва-Казань протяженностью 772 км, которую планируется завершить к 2023 году, чтобы в будущем связать Москву с Пекином.

Я не могу не подчеркнуть, что Китай действительно заинтересован в расширении своего BRI через различные «экономические коридоры», соединяющие Пекин и Брюссель. Географически Монголия является для Пекина ближайшим маршрутом выхода на западные рынки. Железнодорожные пути по пересеченной местности имеют смысл для китайцев, что неоднократно упоминалось моими китайскими контактами в частном порядке.

Я также представил свою идею монгольским лицам, принимающим ключевые решения, в том числе секретарю Совета национальной безопасности, членам правительства и государственной угледобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi (которая финансирует еще одну вертикальную железную дорогу для перевозки грузов). Все они также проявили большой интерес к концепции высокоскоростной железной дороги тысячелетия.

Опасности китайской долговой ловушки

У Монголии высокий уровень долга — около 70% ВВП. Правительство также массово тратит средства на чрезвычайные ситуации для своих граждан и малого бизнеса, чтобы облегчить экономические трудности из-за Covid-19.

Увеличение китайского долга на строительство высокоскоростной железной дороги тысячилетия может сделать Монголию неспособной обслуживать свой долг и поставить ее под угрозу дефолта. Широко известно, что у Китая относительно высокие ставки по кредитам на инфраструктуру (более 6%), вдобавок к тому факту, что китайский EximBank не принимает облегчение долгового бремени, если страна не может обслуживать свои платежи по долгу.

Если Монголия не сможет вернуть долг, Китай может оказать давление на Улан-Батор, чтобы он предоставил предпочтительный доступ к угольным (Таван-Толгой) и медным (Оюу-Толгой, Эрдэнэт) активам или просить поддержки политики Пекина в отношении Внутренней Монголии и Далай-ламы.

Поэтому Монголии необходимо тщательно решать вопросы финансирования, чтобы не подвергать опасности национальные интересы. В то же время следует отметить, что процесс принятия решений в Китае не является монолитным, как может показаться. Администрации провинций, центральное правительство и партийный аппарат Пекина, государственные предприятия и банки имеют множество конкурирующих интересов в финансировании и строительстве крупномасштабного железнодорожного строительства вместе с сетью BRI. Понимание и разумное использование этих отношений и интересов является ключом к продвижению проектов высокоскоростных железных дорог в Монголии.

В заключение я хотел бы привести сюда то, что сказал мне посол Китая Чай Вэньжуй после визита президента Баттулги в Пекин в начале этого года. Президент Си Цзиньпин был взволнован тем, что президент Баттулга пожертвовал 30 000 овец для борьбы с пандемией Covid.

По словам посла, Си Цзиньпин почти 30 раз поблагодарил президента Баттулгу, произнеся китайское слово мудрости: «Если вы получили каплю милосердия от других людей, вы должны вернуть им фонтан милосердия».

Китай — вторая по величине быстрорастущая экономика в мире. Сегодня у Монголии самые лучшие отношения с Китаем, что дает прекрасную возможность использовать инициативу «Один пояс, один путь» и соединить остальной мир с Китаем с помощью таких проектов, как высокоскоростная железная дорога тысячелетия.

автор: Профессор Баясах Жамсран — доктор науки и бывший директор Института международных отношений Академии наук Монголии. Он является автором множества академических книг по внешней политике и международным отношениям Монголии и читает лекции монгольским дипломатам в Школе дипломатической службы Государственного университета Монголии.

источник: mongoliaweekly.org

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