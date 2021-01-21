Президент Байден отменил запрет на въезд в США для граждан Кыргызстана

- Кыргызстан, политика
- 8:23, 21 января 2021
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CentralAsia (KG) - Президент США Джо Байден подписал 17 указов, которыми отменил предыдущие решения бывшего президента Трампа.
Среди отмененных указов ограничения на въезд в США с преимущественно мусульманских стран Азии и Африки, включая Кыргызстан.
Указ, который ограничивал миграцию и въезд на территорию США граждан Кыргызстана был подписан в январе 2020 года и вступил в силу в феврале 2020 года.
Посол США в Кыргызстане Дональд Лу объяснял решение своей администрации отсутствием биометрических паспортов. Однако, в мире более 80 стран, которые еще не ввели биометрические паспорта.
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