Президент Байден отменил запрет на въезд в США для граждан Кыргызстана

Джо Байден

CentralAsia (KG) - Президент США Джо Байден подписал 17 указов, которыми отменил предыдущие решения бывшего президента Трампа.

Среди отмененных указов ограничения на въезд в США с преимущественно мусульманских стран Азии и Африки, включая Кыргызстан.

Указ, который ограничивал миграцию и въезд на территорию США граждан Кыргызстана был подписан в январе 2020 года и вступил в силу в феврале 2020 года.

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу объяснял решение своей администрации отсутствием биометрических паспортов. Однако, в мире более 80 стран, которые еще не ввели биометрические паспорта.

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