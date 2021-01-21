Монгольская рок-группа The Hu увековечена на памятной монете

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии выпустит новую памятную монету с изображением группы «The Hu».

В настоящее время в Банк Монголии поступило лишь небольшое количество памятных монет. Коллекционеры монет говорят, что в Монголии насчитывается около 600 памятных монет различных тем и что 999 штук из монет с изображением группы «The Hu» печатаются.

Новейшая памятная монета группы «The Hu» лауретом ордена «Чингисхан» поступит в продажу в феврале.

Банк Монголии заказывает и производит памятные монеты в соответствии с правами и обязанностями, изложенными в Законе о казначействе Монголии. Первой памятной монетой была монета из золота, серебра, никеля и латуни номиналом один тугрик, посвященная 50-летию Народной революции в 1971 году.

С тех пор была выпущена серия монет, посвященных историческим годовщинам, исчезающим видам и другим важным событиям.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения