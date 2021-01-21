Би-Би-Си: Какое наследие оставил Трамп?

CentralAsia (KG) - В среду истек президентский срок Дональда Трампа, одного из самых необычных американских лидеров в новейшей истории. Что из его слов и дел забудется, а что войдет в учебники? Би-би-си расспросила об этом американских экспертов, академиков и историков.

Отношения с новыми крайне-правыми (alt-right)

Мэтью Континетти, сотрудник Американского института предпринимательства, эксперт по истории Республиканской партии и консервативных движений в США.

Каким вы видите наследие Трампа?

Дональд Трамп запомнится как первый в истории президент, которому дважды объявили импичмент. Он распространял миф о том, что у него украли победу на выборах, собрал своих сторонников в Вашингтоне, чтобы опротестовать утверждение голосов выборщиков, заявил, что страну можно вернуть себе только силой, и стоял в стороне, пока они штурмовали Капитолий и пытались помешать проведению конституционной процедуры.

Именно через призму этого бунта будущие историки будут писать о его президентском сроке. И они сосредоточатся на отношениях Трампа с alt-right (альтернативными правыми), его возмутительной позиции в отношении протеста в Шарлоттсвилле, унесшего человеческую жизнь, всплеск ультраправого экстремизма за время его срока и моментальное распространение злокачественных теорий заговора, которые он поощрял.

Что еще вы бы выделили?

Если бы Трамп последовал примеру предшественников и с достоинством, мирно передал власть, то он бы запомнился как подрывавший устоявшиеся порядки, но последовательный лидер-популист.

Он запомнился бы как президент, в правление которого произошел экономический бум (до пандемии), кардинально изменилось отношение США к Китаю, были уничтожены лидеры боевиков и террористов, обновлена космическая программа, в Верховном суде США было установлено консервативное большинство.

Трамп также утвердил программу разработки вакцины против Covid-19 в рекордные сроки.

Сдача глобального лидерства

Лора Белмонте, профессор истории и декан факультета свободных искусств и наук Политехнического университета Виргинии, специалист по внешней политике и культурной дипломатии.

Каким вы видите наследие Трампа?

Это была попытка отказаться от глобального лидерства и заменить его обращенной внутрь психологией осажденной крепости. Думаю, что у него это не получилось, но вопрос в другом - насколько тяжелый ущерб был нанесен международной репутации Америки. Ответ на него нам еще предстоит узнать.

Меня потрясла его совместная пресс-конференция с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, на которой он занял сторону Путина, а не разведки США, в споре о российском вмешательстве в выборы.

Я не припоминаю другой такого случая, в котором президент всецело встал бы на сторону недемократической страны-оппонента.

Это очень характерно в свете атак Трампа на межгосударственные институции и договоры, в том числе выход из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном.

Что еще вы бы выделили?

Восхищение Трампа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Бразилии Жаиром Больсонару и встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он выворачивался наизнанку, чтобы связать США с режимами, отвергающими ценности, которые США несет миру. Думаю, что это яркая отличительная черта.

Другой аспект - отказ США от активной поддержки прав человека на международной арене, изменение содержания ежегодных докладов Госдепартамента о правах человека, в которые не включались многие темы, например, права ЛГБТ.

Испытал демократию на прочность

Кэтрин Браунелл - профессор истории в американском Университете Пердью, она занимается проблемами взаимоотношений СМИ с политиками и массовой культурой и тем, как это отражается на институте американского президентства.

Каково наследие Трампа?

Вообще говоря, Дональд Трамп и его сподвижники в Республиканской партии, как и консервативные СМИ, испытали на прочность демократию в Америке совершенно беспрецедентным образом.

Мне как историку, изучающей точки соприкосновения СМИ и президентства, было поистине удивительно видеть, каким образом он убедил миллионы людей в том, что его сфабрикованная версия событий правдива.

То, что произошло 6 января у Капитолия - это кульминация последних четырех лет, в течение которых президент Трамп активно продвигал дезинформацию.

Как Уотергейт и последовавший за ним импичмент стали в течение десятков лет главными в историческом осмыслении наследия Ричарда Никсона, точно так же, я думаю, именно это последовавшее за выборами событие суммирует его президентство.

Что еще вы бы выделили?

Тот момент, когда Келлиэнн Конуэй [советник президента Трампа] впервые ввела понятие "альтернативные факты" - спустя всего несколько дней после вступления Трампа в должность, когда возникли разногласия по поводу того, на чьей инаугурации толпа присутствовавших была больше - у Трампа или Барака Обамы.

Президенты на протяжении всего ХХ века постоянно совершенствовали политический спин в интерпретации в более позитивном ключе вырабатываемой ими политики или определенных событий, и в контроле за тем, как в СМИ освещается их президентство.

Однако утверждать, что президентская администрация имеет право на свои собственные альтернативные факты - это вышло за рамки обычных политтехнологических приемов и фактически предвосхитило то, как именно трамповская администрация стала управлять посредством вбрасывания ложных сведений.

Tрамп на всю катушку воспользовался силой соцсетей, размыв границы политики и шоубизнеса таким образом, который позволил ему обойти его критиков и обращаться напрямую к своим сторонникам, без какой бы то ни было модерации.

Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди и Рональд Рейган также прибегали к новым технологиям и, пользуясь своей широкой популярностью, общались с народом напрямую, что постепенно изменило то, как стал функционировать институт президентства, как и то, что от него стало ожидаться, а это в конечном счете и привело к Трампу.



Переформирование судебной власти

Мэри Франсис Берри - профессор американской истории и общественной мысли в Пенсильванском университете, занимающаяся проблемами истории права и социальной политики; с 1980 по 2004 годах она являлась членом Комиссии по гражданским правам США.

Каким вы видите наследие Трампа?

То, что Трамп сделал с судьями, оставит долгий след - на ближайшие 20-30 лет - в том, как политические решения будут поверяться правовыми нормами и как они смогут применятся на практике, невзирая на то, что именно предложит конкретный президент или администрация.

Суды теперь контролируются назначенцами Республиканской партии. Да, бывает, что порой судьи нас удивляют, но в целом история показывает, что они по большому счету делают то, то им диктует их политическая принадлежность или же их бэкграунд.

Что еще вы бы выделили?

То, что он поддержал пакет мер, который помог определенной части чернокожего населения - как, например, "Закон о первом шаге" - смягчить наказание или уменьшить тюремный срок, и в то же время Трамп поддержал поправку к закону о бюджетных ассигнованиях, впервые выделявшую средства так называемым "черным колледжам и университетам" [где подавляющее большинство составляют чернокожие студенты].

Он все это объединил в один пакет. Он впервые внедрил программу финансового стимулирования, по которой чернокожие бизнесмены и предприниматели смогли получить все те займы, которые прежде были для них недостижимы.

Последствия всего этого, которые мы еще со временем увидим, уже сказались на промежуточных выборах в Конгресс, когда гораздо больше молодых чернокожих парней проголосовали за Трампа. И если это действительно наметившаяся тенденция, то она может помочь Республиканской партии в целом.

В то же время Трамп делал разные шокирующие заявления в адрес как чернокожих, так и людей иного цвета кожи, а также пытался разогнать протесты против полицейского произвола и всякими прочими путями пытался потрафить когорте своих основных сторонников - белых расистов.

То, какой след оставит его президентство в расовом вопросе, зависит от политики Байдена, от гражданского примирения и от того, сколь долго продлится пандемия и экономический спад.

Оспаривание итогов выборов-2020

Маргарет O'Mара- профессор истории в Вашингтонском университете, она занимается проблемами политической, экономической и городской истории современной Америки.

Каким вы видите наследие Трампа?

Оспаривание абсолютной четкой, конституционной и подтвержденной цифрами победы Джо Байдена.

У нас в истории случалось довольно много по-настоящему непривлекательных моментов передачи власти.

Герберт Гувер [президент-республиканец с 1929-33 гг.] крайне нехорошо отреагировал на проигрыш [на выборах на второй срок] и тем не менее он проехал в этом президентском автомобиле по Пенсильвания-авеню в день инаугурации.

Правда, он так и не заговорил с Франклином Рузвельтом на протяжении всего мероприятия, но все же мирная передача власти состоялась.

Трамп явился выразителем политических сил, которые набирали мощь в течение полувека, а то и больше; кульминацией не только того, что происходило в Республиканской партии, но также и в Демократической и даже еще шире - в американской политике в целом, что вылилось в разочарование в правительстве, властных структурах и их компетенции.

Что еще вы бы выделили?

Трамп уникален во многих отношениях, но что по-настоящему выделяет его, так это то, что он один из немногих президентов, кто был избран, не имея за плечами никакой выборной должности.

Трамп может уйти, а четко выраженное, глубокое разочарование в истеблишменте останется. Когда ты ощущаешь себя беспомощным, то ты голосуешь за того, кто обещает сделать все по-другому, и Трамп именно это и сделал.

Президентская власть также составляется из людей, которых назначает президент, и очень большое число опытных кабинетных чиновников-республиканцев не были поначалу приглашены в администрацию Трампа.

Со временем его администрация свелась к группке самых лояльных его сторонников, которые не имели достаточно опыта и в идеологическом плане не были заинтересованы в разумном управлении сложившейся бюрократической системой.

Восстанавливать то, что произошло в бюрократических недрах, будет мучительно долго.



Бросил вызов Китаю

Саикришна Пракаш - профессор права в Виргинском университете, занимающийся проблемами президентских полномочий, а также конституционного и международного права.

Каким вы видите наследие Трампа?

Последние потуги его администрации будут иметь больше всего последствий, поскольку Трамп сохранил влияние в среде своих самых лояльных сторонников и говорит, что снова будет переизбираться.

Трамп заставил людей задуматься о том, во что вылился институт президентства, что не было характерно ни для времени правления ни Буша, ни Обамы.

О таких вещах, как о 25-й поправке к конституции [позволяющей членам кабинета министров принять решение о прекращении полномочий действующего президента, если по каким-то причинам он больше не способен выполнять свои обязанности] и импичменте, не задумывались со времен Билла Клинтона.

Теперь, вполне возможно, люди будут по-новому воспринимать и реагировать на президентские полномочия, зная, что кто-то, подобный Трампу, может сесть в это кресло.

Возможно также, что Конгресс отберет часть президентских полномочий, взяв больше власти в свои руки.

Что еще вы бы выделили?

Президент Трамп продемонстрировал, что есть часть избирателей, которые не согласны со многими существующими торговыми соглашениями, и что люди готовы голосовать за тех, кто либо выведет нас из этих торговых сделок, либо сделает их "более справедливыми".

Также, президент предположил, что Китай использует США в своих интересах, что негативно отражается на наших экономике и национальной безопасности, и я думаю, что по этому поводу существует консенсус.

Никто не хочет, чтобы его обвинили в излишней мягкости по отношению к Китаю, тогда как никого не заботит, если вы слишком мягки по отношению к Канаде, верно?

Я думаю, что люди начнут из кожи вон лезть, чтобы быть жестче или, по крайней мере, говорить, что они занимают непримиримую позицию в отношении Китая.

В смысле внутренней политики он был популистом. Это так толком и не нашло отражения в его политических решениях, но мы увидим, что все больше республиканцев начнут примерять на себя эти идеи.

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