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  21 января 2021
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В Улан-Баторе началась еще одна мирная демонстрация. Фото

CentralAsia (MNG) -  Министр здравоохранения Т.Мөнхсайхан вчера подал премьер-министру заявление об отставке на том основании, что медики бесчеловечно обращались с матерью.

Вчера весь день на главной площади страны прошла крупная мирная демонстрация из-за распространения в социальных сетях видеоролика роженицы в тапочках и халате, которую в холодную погоду переносят в машину, что вызвало разочарование и возмущение общественности. Поэтому вице-премьер страны, министр здравхранения, глава столичного департмента здравхранения подали заявление об отставке по собственному желанию.

Тогда сегодня утром на главной площади Улан-Батора началась еще одна мирная демонстрация с участием медицинских работников. Они против увольнения молодого министра своего сектора.

Люди в одноразовых медицинских халатах стояли вдоль дороги к западу и востоку от площади, держа в руках такие плакаты, как «Дайте возможность работать министру Т. Мөнхсайхану!», «Он сможет!» и «Мы требуем!». Демонстранты заявляют, что в период правления Т. Мөнхсайхана в сфере здравоохранения происходили хорошие изменения.


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Сейчас по площади маршируют более 200 человек в одноразовых халатах, а некоторые работники больниц только что прошли ночную смену. Мирная демонстрация началась в 08:00, и в ней приняли участие представители из 57 000 человек из сектора здравоохранения. Система здравоохранения рухнула, и протестующие протестуют против увольнения человека, который пытается все это изменить, - говорят демонстранты.


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