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  21 января 2021
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В столице Монголии за сутки коронавирус выявлен у 16 человек

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 20 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 12 940 тестов на коронавирус, и у 16 человек в Улан-Баторе выявлен COVID-19. Последние 30 дней в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

За последние сутки 13 человек выписаны из медучреждений страны.

В стране официально зарегистрировано 1584 случаев заражения коронавирусом, из них 1046 пациента вылечились. В настоящее время на лечении находится 523 человека.

Коронавирус в Монголии
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