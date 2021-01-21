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  21 января 2021
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В Туркменистане возобновили работу отделения Western Union

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане с 19 января возобновили работу отделения Western Union в Мары и Дашогузе. Чуть раньше работать начали филиалы WU в Ашхабаде, сообщают «Хроники Туркменистана».

В Дашогузе у отделений банков «Сенагат», «Туркменбаши» и Туркмено-турецкого банков скапливаются огромные очереди из желающих перевести деньги детям-студентам зарубежных вузов.

Сумма перевода в регионах ограничена до $50, из столицы можно отправить до $200.

До 10 декабря 2020 года в регионах разрешалось отправлять через Western Union по $100 один раз в два месяца, с 10 по 16 число сумма была ограничена до $50, затем отделения закрылись.

В Ашхабаде сервисы WU перестали работать с 4 января. Тогда желающим воспользоваться услугами компании сказали, что система возобновит работу с 15 января. Однако в этот день людям сообщили, что по крайней мере до 25 числа офисы WU работать не будут.

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