[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1180 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 237;

- Павлодарская область - 140;

- Акмолинская область - 132;

- город Алматы - 115;

- Алматинская область - 82;

- Атырауская область - 82;

- Северо-Казахстанская область - 78;

- Карагандинская область - 71;

- Костанайская область - 67;

- Западно-Казахстанская область - 55;

- Восточно-Казахстанская область - 31;

- Жамбылская область - 25;

- Туркестанская область - 18;

- Мангистауская область - 17;

- город Шымкент - 14;

- Актюбинская область - 10;

- Кызылординская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 172 412 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Грузовые перевозки между Монголией и Китаем выросли на 13,5%
  • В России коронавирус выявлен у более 21 тыс. человек за сутки
  • В Туркменистане возобновили работу отделения Western Union


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com