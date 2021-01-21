В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1180 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 237;

- Павлодарская область - 140;

- Акмолинская область - 132;

- город Алматы - 115;

- Алматинская область - 82;

- Атырауская область - 82;

- Северо-Казахстанская область - 78;

- Карагандинская область - 71;

- Костанайская область - 67;

- Западно-Казахстанская область - 55;

- Восточно-Казахстанская область - 31;

- Жамбылская область - 25;

- Туркестанская область - 18;

- Мангистауская область - 17;

- город Шымкент - 14;

- Актюбинская область - 10;

- Кызылординская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 172 412 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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