В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1180 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 237;
- Павлодарская область - 140;
- Акмолинская область - 132;
- город Алматы - 115;
- Алматинская область - 82;
- Атырауская область - 82;
- Северо-Казахстанская область - 78;
- Карагандинская область - 71;
- Костанайская область - 67;
- Западно-Казахстанская область - 55;
- Восточно-Казахстанская область - 31;
- Жамбылская область - 25;
- Туркестанская область - 18;
- Мангистауская область - 17;
- город Шымкент - 14;
- Актюбинская область - 10;
- Кызылординская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 172 412 случаев коронавируса.