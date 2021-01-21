Российский тренер Юран оштрафован на $3,4 тыс за высказывание о возрасте узбекского футболиста

CentralAsia (UZ) - Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова на сумму в размере 250 тысяч рублей (более 3,4 тыс. долларов).

Юран ранее заявил, что Урунов, которому в декабре исполнилось 20 лет, на самом деле на четыре-пять лет старше, и все, кто близок к футболу, в курсе этого. Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) после этого опубликовала заявление, в котором потребовала извинений от Юрана и призвала комитет по этике РФС разобрать инцидент и дать оценку высказываниям, дискредитирующим ассоциацию и игрока узбекской сборной.

Узбекский футболист Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года, подписав контракт с красно-белыми на пять лет. На его счету девять матчей во всех турнирах и один забитый мяч.