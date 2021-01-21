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  21 января 2021
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В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1000 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1124 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 156 521 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 137;

- Алматы - 18 866;

- Нур-Султан - 18 374;

- Атырауская область - 13 951;

- Карагандинская область - 12 124;

- Павлодарская область - 9779;

- Северо-Казахстанская область - 9117;

- Западно-Казахстанская область - 8699;

- Костанайская область - 7863;

- Акмолинская область - 7526;

- Алматинская область - 6256;

- Шымкент - 5359;

- Жамбылская область - 4985;

- Актюбинская область - 3700;

- Мангистауская область - 3697;

- Туркестанская область - 3680;

- Кызылординская область - 3408.

Коронавирус в Казахстане
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