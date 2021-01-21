В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1000 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1124 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 156 521 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 137;
- Алматы - 18 866;
- Нур-Султан - 18 374;
- Атырауская область - 13 951;
- Карагандинская область - 12 124;
- Павлодарская область - 9779;
- Северо-Казахстанская область - 9117;
- Западно-Казахстанская область - 8699;
- Костанайская область - 7863;
- Акмолинская область - 7526;
- Алматинская область - 6256;
- Шымкент - 5359;
- Жамбылская область - 4985;
- Актюбинская область - 3700;
- Мангистауская область - 3697;
- Туркестанская область - 3680;
- Кызылординская область - 3408.
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