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  21 января 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 56 новых случаев коронавируса. Всего 78 219

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 20 января количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 219 (+56).

По данным Минздрава республики, за сутки 56 новых случаев выявлены в 10 регионах страны.

За сутки было вылечено 18 пациентов, в результате чего общее количество выздоровевших пациентов составило 76 655 (+31), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 944 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 156 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.

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