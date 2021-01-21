В Узбекистане за сутки выявили 56 новых случаев коронавируса. Всего 78 219

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 20 января количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 219 (+56).

По данным Минздрава республики, за сутки 56 новых случаев выявлены в 10 регионах страны.

За сутки было вылечено 18 пациентов, в результате чего общее количество выздоровевших пациентов составило 76 655 (+31), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 944 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 156 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.