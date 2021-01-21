В Узбекистане за сутки выявили 56 новых случаев коронавируса. Всего 78 219

- Узбекистан, общество
- 11:08, 21 января 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 20 января количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 219 (+56).
По данным Минздрава республики, за сутки 56 новых случаев выявлены в 10 регионах страны.
За сутки было вылечено 18 пациентов, в результате чего общее количество выздоровевших пациентов составило 76 655 (+31), а показатель выздоровления составил 98%.
Из 944 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 156 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.