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  21 января 2021
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Байден вернул США в ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Сразу после инаугурации вчера, 20 января президент США Джо Байден подписал 17 указов, которыми отменил предыдущие решения бывшего президента Трампа.

Согласно подписанному указу, США вновь присоединятся к Всемирной организации здравоохранения.

Из организации США вышли в начале 2020 года. Дональд Трамп обвинил ВОЗ в некомпетентности в ситуации с коронавирусом и сговоре с Китаем.

Координатор Белого дома по коронавирусу Джефф Зиентс объявил, что главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи выступит с речью в ВОЗ в качестве главы делегации США.

Главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, расскажет, как администрация президента намерена работать с ВОЗ над реформами, поддержкой ответных мер против коронавируса и укреплением здоровья и безопасности во всем мире.

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