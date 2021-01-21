Байден вернул США в ВОЗ

CentralAsia (CA) - Сразу после инаугурации вчера, 20 января президент США Джо Байден подписал 17 указов, которыми отменил предыдущие решения бывшего президента Трампа.



Согласно подписанному указу, США вновь присоединятся к Всемирной организации здравоохранения.



Из организации США вышли в начале 2020 года. Дональд Трамп обвинил ВОЗ в некомпетентности в ситуации с коронавирусом и сговоре с Китаем.



Координатор Белого дома по коронавирусу Джефф Зиентс объявил, что главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи выступит с речью в ВОЗ в качестве главы делегации США.



Главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, расскажет, как администрация президента намерена работать с ВОЗ над реформами, поддержкой ответных мер против коронавируса и укреплением здоровья и безопасности во всем мире.