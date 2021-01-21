Байден вернул США в ВОЗ

- Азия и мир, общество
- 11:24, 21 января 2021
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CentralAsia (CA) - Сразу после инаугурации вчера, 20 января президент США Джо Байден подписал 17 указов, которыми отменил предыдущие решения бывшего президента Трампа.
Согласно подписанному указу, США вновь присоединятся к Всемирной организации здравоохранения.
Из организации США вышли в начале 2020 года. Дональд Трамп обвинил ВОЗ в некомпетентности в ситуации с коронавирусом и сговоре с Китаем.
Координатор Белого дома по коронавирусу Джефф Зиентс объявил, что главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи выступит с речью в ВОЗ в качестве главы делегации США.
Главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, расскажет, как администрация президента намерена работать с ВОЗ над реформами, поддержкой ответных мер против коронавируса и укреплением здоровья и безопасности во всем мире.