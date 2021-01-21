Золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на $2 млрд и достигли $34,9 млрд

CentralAsia (UZ) - Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 января 2021 года составил $34,9 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым месяцем на $2 млрд.

Официальные резервные активы Узбекистана по состоянию на 1 января т.г. составили $34,9 млрд (на 1 декабря 2020г. $32,8 млрд), следует из данных Центрального банка (ЦБ), международные резервы — $33,8 млрд.

В прошлом месяце объём резервов в валюте был меньше почти на $2 млрд. (по состоянию на 1 декабря 2020г. - $32,8 млрд.).

Золотовалютные резервы показывают рост с начала 2021 года. Последние четыре месяца прошлого года они сокращались, передаёт review.uz.

Основная часть золотовалютных запасов страны, $20,21 млрд, хранится в виде монетарного золота. $14,03 млрд хранятся в виде иностранной валюты и депозитов (в прошлом месяце было $14,04 млрд).

Ранее, эксперт Центра экономических исследований и реформ Халилуллох Хамидов объяснил, почему валютные резервы увеличились, а чистый объём золота уменьшился. Согласно расчетам ЦЭИР, увеличение золотовалютных резервов в январе-августе 2020 года произошло в основном за счет значительного роста цен на золото на мировом рынке, а уменьшение чистого объема золота на 37 тонн в текущем году не может являться свидетельством того, что золотовалютные резервы Узбекистана уменьшились.

Учитывая рекордный рост цен на золото, определенная часть золотых резервов была перемещена из монетарного золота в валютные резервы, которые благодаря этому увеличились. Это одно из наиболее эффективных решений особенно в свете того, что цена на золото на мировом рынке начала снижаться с рекордно высокого уровня.