Европейские лидеры приветствуют Байдена

CentralAsia (CA) - Лидеры европейских стран приветствуют вступление Джо Байдена в должность и надеются на плодотворную работу вместе с новой администрацией, передает телеканал Euronews.



Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:



«Я очень рад тому, что Джо Байден сегодня приносит президентскую присягу и въезжает в Белый дом. Я знаю, что многие немцы разделяют это чувство».



В Великобритании рассчитывают прежде всего на укрепление торговых связей с США — на фоне выхода из Единого рынка Евросоюза.



«Я с нетерпением жду начала работы с ним и с новой администрацией, усиления партнерства между нашими странами, работы над общими приоритетами — борьбой с климатическими изменениями, восстановлением после пандемии и усилением трансатлантической безопасности», - говорит Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.



По словам итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, который накануне сумел избежать распада правящей коалиции, он с «большой надеждой» смотрит на происходящее в США и отметил, что «повестка Байдена — его повестка».



Схожую точку зрения высказывают и во французском руководстве.



Габриэль Атталь, представитель правительства Франции:



«Мы надеемся выстроить с президентом Байденом сильные, полезные и обновленные отношения»



Такие страны, как Польша, установили тесные связи и с предыдущей администрацией. В Варшаве рассчитывают, что общие ценности помогут укрепить дружбу.



Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:



«Польша и Соединенные Штаты связаны многими интересами, общими взглядами на мир, на возможности, на риски, на технологически вопросы, такие как 5G, на геополитические угрозы».



Также Джо Байдена со вступлением в должность поздравили председатель Европарламента и Генеральный секретарь НАТО.

