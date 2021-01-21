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  21 января 2021
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Европейские лидеры приветствуют Байдена

CentralAsia (CA) -  Лидеры европейских стран приветствуют вступление Джо Байдена в должность и надеются на плодотворную работу вместе с новой администрацией, передает телеканал Euronews.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

«Я очень рад тому, что Джо Байден сегодня приносит президентскую присягу и въезжает в Белый дом. Я знаю, что многие немцы разделяют это чувство».

В Великобритании рассчитывают прежде всего на укрепление торговых связей с США — на фоне выхода из Единого рынка Евросоюза.

«Я с нетерпением жду начала работы с ним и с новой администрацией, усиления партнерства между нашими странами, работы над общими приоритетами — борьбой с климатическими изменениями, восстановлением после пандемии и усилением трансатлантической безопасности», - говорит Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

По словам итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, который накануне сумел избежать распада правящей коалиции, он с «большой надеждой» смотрит на происходящее в США и отметил, что «повестка Байдена — его повестка».

Схожую точку зрения высказывают и во французском руководстве.

Габриэль Атталь, представитель правительства Франции:

«Мы надеемся выстроить с президентом Байденом сильные, полезные и обновленные отношения»

Такие страны, как Польша, установили тесные связи и с предыдущей администрацией. В Варшаве рассчитывают, что общие ценности помогут укрепить дружбу.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

«Польша и Соединенные Штаты связаны многими интересами, общими взглядами на мир, на возможности, на риски, на технологически вопросы, такие как 5G, на геополитические угрозы».

Также Джо Байдена со вступлением в должность поздравили председатель Европарламента и Генеральный секретарь НАТО.

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