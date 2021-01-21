В Узбекистане задержан руководитель компании при получении взятки в размере $3,72 млн за выделение земли

CentralAsia (UZ) - В Куйичирчикском районе Ташкентской области при получении наличными $3,72 млн с поличным был задержан руководитель компании, потребовавший у предпринимателя эти деньги для оформления документов на выделение земли.

Операцию провели сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана.

Как сообщили местные СМИ, предприниматель из Кибрайского района неоднократно обращался в местную администрацию с просьбой выделить землю для садоводства и пастбищ, но его усилия были безуспешными.

Узнав о проблеме предпринимателя, руководитель ООО Asiyan Milk Best, специализирующегося на животноводстве, Т. К., предложил ему оформить на его имя 360 га орошаемых земель в Куйичирчикском районе, принадлежащих этой компании, и неофициально используемые 100 га земель из резерва хокимията района.

Кроме того, за эти услуги Т. К. вымогал дополнительно $20 тысяч для передачи должностным лицам администрации района за оформление необходимых документов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.