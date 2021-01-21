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  21 января 2021
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Состоялись политические консультации между Таджикистаном и Оманом

CentralAsia (TJ) -  Вчера состоялся первый раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Омана в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

Делегации сторон возглавили первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири и заместитель министра иностранных дел Султаната Оман Шейх Халифа бин Али ал-Хариси.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном и Оманом в политической, экономической, торговой, инвестиционной и энергетической сферах, а также в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, воздушного сообщения, укрепления договорно-правовой базы, сотрудничество двух стран в рамках международных и региональных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны отметили важность установления контактов на высоком уровне и обмена визитами в развитии двустороннего сотрудничества. Была также подчеркнута необходимость реализации Исполнительной программы между министерствами иностранных дел двух стран на 2020-2022 годы, которая была подписана 19 декабря 2019 года во время официального визита министра иностранных дел Таджикистана в Маскат.

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