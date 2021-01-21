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  21 января 2021
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В Узбекистане задержали группу экстремистов, финансировавших боевиков в Сирии

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане группа экстремистов предлагала гражданам в качестве благотворительной помощи скинуть деньги на карту для восстановления мечетей, разрушенных после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

Собранные таким образом финансовые средства затем отправлялись для поддержки участников боевых действий в Сирии, сообщает Уза со ссылкой на правоохранительные органы.

Деятельность преступной группировки выявили после оперативных действий СГБ и МВД.

Сообщается, что во время сезонной работы в России два узбекистанца подвергались воздействию радикальных группировок, а после возвращения стали распространять деструктивные идеи среди населения, используя соцсети. Там они выкладывали информацию запрещенных организаций, а также организовали сбор средств, через который финансировали участников вооруженного конфликта в Сирии.

Участников преступной организации задержали в Сырдарьинской области, в домах проведен обыск.

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