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  21 января 2021
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Китай ввел санкции против Помпео за вмешательство во внутренние дела

CentralAsia (CA) -  Китай ввёл санкции в отношении 28 американских граждан, входивших в администрацию экс-президента США Дональда Трампа, сообщило ИА «Синьхуа».

В их число вошли бывший госсекретарь Майкл Помпео, директор Национального торгового совета США Питер Наварро, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен и другие.

Санкции применены к политикам, которые, по мнению Пекина, «серьёзно нарушили суверенитет Китая» и ответственны за решения американской стороны по вопросам, связанным с Китаем.

«Указанным лицам, членам их семей, а также связанным с ними компаниям и организациям запрещено въезжать на территорию материковой части Китая, Сянгана и Аомэня, а также вести дела с КНР», — цитирует «Синьхуа» официального представителя МИД КНР.

Во вторник Майкл Помпео опубликовал заявление, в котором назвал действия Китая в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в Синьцзяне «геноцидом» и «преступлениями против человечности».

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