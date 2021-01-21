Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось почти на 22 тысячи

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 21 887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 363 (10,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 98 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 410 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 634 201 человек.