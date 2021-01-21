В России за сутки от коронавируса умерли более 600 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 612 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 79 и Москве — 69.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 67 832 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,6 млн человек, низ них выздоровели — 3 млн, под медицинским наблюдением остается 634 201 пациент.