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  21 января 2021
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В России за сутки от коронавируса умерли более 600 человек

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 612 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 79 и Москве — 69.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 67 832 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,6 млн человек, низ них выздоровели — 3 млн, под медицинским наблюдением остается 634 201 пациент.

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