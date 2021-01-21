Правительство Монголии ушло в отставку

CentralAsia (MNG) - Вчера в Улан-Баторе более тысячи граждан приняли участие в мирной демонстративной акции против нарушений прав человека во время пандемии коронавируса. Акция продлилась с утра до позднего вечера.

Причиной недовольства граждан стало «некомпетентность медиков». Заболевшую коронавирусом роженицу с младенцем в мороз перевезли из роддома в коронавирусный стационар без теплой одежды и обуви.



Ранее вице-премьер и глава минздрава ушли в отставку. Президент предложил правительству уйти в отставку в полном составе.

В 16:00 (по времени Улан-Батора) Ухнаагийн Хурэлсух выступил с заявлением о том, что правительство уходит в отставку. Он заявил, что «подозревает, что президент страны замешен со вчерашними беспорядками. Поэтому чтобы избежать повторения события 1 июля 2008 года в Монголии», он объявил об уходе правительства в отставку.

«Президент Монголии Х. Баттулга, которому я доверял и на которого полагался, потерял доверие из-за его политизации и финансирования народной демонстрации. Я принял это решение, чтобы не использовать надежды людей в обратную сторону и не провоцировать беспорядки», - сказал он.

По его словам, завтра или послезавтра будет сформирован новый состав правительства.

1 июля 2008 года произошли ожесточенные столкновения между сторонниками оппозиции и правоохранительными органами. Тогда была захвачена и сожжена штаб-квартира правящей Монгольской народно-революционной партии, также тысячи протестующих окружили и подожгли Дворец культуры, в том числе находящуюся в том же здании Национальную художественную галерею: свыше 1 тысячи произведений искусства были уничтожены, разрушены либо похищены.

В 23:30 президент страны Намбарын Энхбаяр ввел чрезвычайное положение в столице. В соответствии с этой мерой, на четыре дня была приостановлена деятельность всех телевизионных студий и каналов, кроме национального общественного телевидения и радио, были запрещены любые собрания, общественные и культурно-развлекательные мероприятия, запрещена продажа алкоголя, введён повышенный контроль за центром Улан-Батора и важными объектами. В полночь президент выступил с обращением, в котором призвал демонстрантов разойтись. Оппозиционеры, с целью завладения оружием, атаковали полицейский участок. Мародерство продолжалось всю ночь несмотря на объявленный комендантский час (с 22:00 до 8 утра). Протестующие забрасывали камнями пожарные машины, на улицах совершались акты насилия.







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