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  21 января 2021
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Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена. Видео

CentralAsia (CA) -  42-й президент США Билл Клинтон задремал во время речи Джо Байдена на церемонии инаугурации, пишет The New York Post, опубликовав видео 74-летнего Клинтона с закрытыми глазами.

«Билл Клинтон абсолютно спит», - произнес журналист на записи трансляции CBS News.

Аналогичная запись из трансляции BBC была также размещена на YouTube под заголовком «Билл Клинтон засыпает на инаугурации президента».

Билл сидел рядом с женой Хиллари Клинтон, бывшим президентом Джорджем Бушем и уходящим вице-президентом Майком Пенсом.

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