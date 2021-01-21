Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена. Видео

CentralAsia (CA) - 42-й президент США Билл Клинтон задремал во время речи Джо Байдена на церемонии инаугурации, пишет The New York Post, опубликовав видео 74-летнего Клинтона с закрытыми глазами.



«Билл Клинтон абсолютно спит», - произнес журналист на записи трансляции CBS News.



Аналогичная запись из трансляции BBC была также размещена на YouTube под заголовком «Билл Клинтон засыпает на инаугурации президента».



Билл сидел рядом с женой Хиллари Клинтон, бывшим президентом Джорджем Бушем и уходящим вице-президентом Майком Пенсом.



