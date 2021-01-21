Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена. Видео
- Азия и мир, общество
- 15:07, 21 января 2021
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CentralAsia (CA) - 42-й президент США Билл Клинтон задремал во время речи Джо Байдена на церемонии инаугурации, пишет The New York Post, опубликовав видео 74-летнего Клинтона с закрытыми глазами.
«Билл Клинтон абсолютно спит», - произнес журналист на записи трансляции CBS News.
Аналогичная запись из трансляции BBC была также размещена на YouTube под заголовком «Билл Клинтон засыпает на инаугурации президента».
Билл сидел рядом с женой Хиллари Клинтон, бывшим президентом Джорджем Бушем и уходящим вице-президентом Майком Пенсом.
bill clinton is really asleep rn pic.twitter.com/m7jORNobFI— LF (@the_lunarfather) January 20, 2021