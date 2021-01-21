Душевнобольная сиделка из Узбекистана убила 82-летнюю пенсионерку в Москве

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CentralAsia (UZ) - Жители многоэтажного московского дома нашли тело 82-летней соседки с колото-резаной раной в области шеи, а присматривающая за ней женщина вскоре призналась в преступлении.

Очевидцы трагедии вошли в жилье женщины и вызвали сотрудников спасательных служб, но те смогли лишь констатировать смерть москвички. Позднее полицейские задержали сиделку погибшей, которая приехала на заработки из Узбекистана, сообщает издание "Комсомольская правда". Предполагаемая преступница сразу признала свою вину в трагедии.

"Я просто устала от этой старухи", — сказала она во время дачи показаний.

Злоумышленница работала у погибшей на протяжении полугода, живя в квартире пенсионерки. Также стало известно о том, что эмигрантка находилась в стране нелегально.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Следствию уже удалось установить, что на родине женщина состояла на учете в психдиспансере.