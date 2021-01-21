Мирзиёев с вертолета осмотрел проделанную работу по восстановлению Бухары после шторма

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Бухарскую область отправился на вертолете в Алатский район, сообщает пресс-служба главы государства.

Это первая в нынешнем году поездка в целях развития экономики регионов. И неслучайно, что она начинается именно с этого отдаленного района.

27 апреля 2020 года в Бухарскую область с юга ворвались ветра штормовой силы, которые нанесли серьезный урон жилью, инфраструктуре и посевам.

Глава государства незамедлительно прибыл в регион и дал поручения по ликвидации последствий стихийного бедствия, ремонту жилья и социальных объектов. За короткое время здесь была проделана необходимая работа для возвращения жизни в нормальное русло.

Сегодня Шавкат Мирзиёев с вертолета осмотрел проделанную здесь работу.

Как сообщается, было отремонтировано 45 тысяч индивидуальных и 204 многоквартирных дома в Алатском, Каракульском, Джандарском, Ромитанском, Пешкунском и Шафирканском районах. Восстановлено более тысячи объектов социальной сферы и предпринимательства, дороги, электрические, газопроводные и коммуникационные сети.

В данный момент глава государства беседует с местными жителями.