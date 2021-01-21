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  21 января 2021
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Президенты Бердымухамедов и Алиев провели встречу в формате видеоконференции

CentralAsia (TM) -  Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов провели 21 января встречу в формате видеоконференции.

Лидеры двух стран обсудили подписание межправительственного Меморандума о совместной разведке, разработке месторождения «Достлуг» в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Разработка месторождения длительное время являлась предметом спора между Азербайджаном и Туркменистаном.

Месторождение «Кяпаз» (туркменское название — Сердар) было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

Азербайджан неоднократно предлагал Туркменистану совместную разработку месторождения «Кяпаз» на Каспии как вариант решения спора двух стран о принадлежности месторождения, но вопрос оставался открытым.

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