Президенты Бердымухамедов и Алиев провели встречу в формате видеоконференции

CentralAsia (TM) - Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов провели 21 января встречу в формате видеоконференции.

Лидеры двух стран обсудили подписание межправительственного Меморандума о совместной разведке, разработке месторождения «Достлуг» в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Разработка месторождения длительное время являлась предметом спора между Азербайджаном и Туркменистаном.

Месторождение «Кяпаз» (туркменское название — Сердар) было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

Азербайджан неоднократно предлагал Туркменистану совместную разработку месторождения «Кяпаз» на Каспии как вариант решения спора двух стран о принадлежности месторождения, но вопрос оставался открытым.