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  21 января 2021
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Президент Туркменистана пообещал привить прибывающих в страну иностранных спортсменов

CentralAsia (TM) -  Спортсмены, которые прибудут в Туркменистан на отборочный этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса в 2021 году, должны будут привиться от того, что власти называют «острой вирусной инфекцией». Об этом сообщило госинформагентство Туркменистана.

20 января президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил ашхабадский Олимпийский городок и обсудил с чиновниками предстоящий теннисный турнир. В частности, министр здравоохранения Нурмухаммет Аманнепесов доложил, что «зарубежные спортсмены будут вакцинированы от инфекционных болезней, для этого имеется все необходимое».

В ответ президент напомнил, что Туркменистан на днях зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Бердымухамедов не произнес слов «коронавирус» или «ковид», ограничившись словами «острая вирусная инфекция».

«Несмотря на зарегистрированную у нас вакцину, у иностранных спортсменов может возникнуть желание привиться другими вакцинами или специальными средствами, в связи с чем у них должен быть выбор, сказал глава государства. Мы должны обеспечить ими на безвозмездной основе, для этого у нас есть все возможности. В этом контексте глава государства Гурбангулы Бердымухамедов дал ряд указаний соответствующим руководителям», — сообщает госинформагентство.

Власти Туркменистана настаивают на том, что их страна вошла в число примерно десяти государств мира, куда не проник COVID-19. Среди этих стран только две довольно крупных: Туркменистан и Северная Корея.

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