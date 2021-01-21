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  21 января 2021
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В Ашхабаде полиция обыскала портфели школьников и изъяла смартфоны, - СМИ

CentralAsia (TM) -  У учеников 10-11 классов ашхабадской школы №15 изъяли смартфоны. Об этом 20 января сообщило радио «Азатлык».

Как стало известно журналистам, в понедельник, 18 января, женщина в полицейской форме обошла классы и обыскала портфели старшеклассников. Она пролистывала книги и изымала телефоны. Вскоре кнопочные телефоны без камер были возвращены владельцам. Женщина заявила, что смартфоны родители учеников смогут забрать после 16 часов в отделе по делам несовершеннолетних полиции Багтыярлыкского этрапа Ашхабада.

Родители пришли в полицию, но смартфоны им не отдали. Им сказали, что 19 января в школе проведут собрание, и вот там можно будет забрать аппараты, заплатив штраф в размере 100 манатов ($3,7 по рыночному курсу).

Пользоваться телефонами в школах запрещено не только ученикам, но и педагогам. Периодически соблюдение этого требования проверяется. С учеников ряда ашхабадских школ в сентябре 2020 года собрали расписки о том, что они обязуются не заходить на запрещенные сайты и пользоваться интернетом только в учебных целях.

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