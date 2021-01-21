В Узбекистане виновники группового изнасилования 19-летней девушки остались безнаказанными

CentralAsia (UZ) - Изнасилованная тремя мужчинами жительницы Ферганской области Узбекистана в интервью СМИ рассказала подробности о ее похищении и сексуальном рабстве в течении месяца.

По данным СМИ, в Кувинском районе Ферганской области 19-летнюю студентку колледжа украли и регулярно насиловали трое мужчин в течение месяца. МВД отказало в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие признаков преступления. СМИ побеседовали с девушкой, ее родителями и уполномоченными лицами для изучения инцидента.

"Моя дочь уехала в Фергану к подруге. Через неделю или две ее подруга позвонила нам и сказала, что двое незнакомых парней силой усадили мою дочь в машину и увезли. Мы начали ее искать, обратились в МВД. Они долго затягивали, говоря, что вот начался карантин, сложно найти нашу дочь. Примерно через месяц, сотрудники МВД привезли мою дочь домой. Когда мы спрашивали, что случилось, дочь отказывалась говорить. После того, как стало известно о ее беременности, мы сами расспросили ее и узнали о произошедшем. После этого никто не был с моей дочерью в хороших отношениях. Соседи и родственники отвернулись от нас. Со злости я выгнал дочь из дома, а через месяц нашел её у наших родственников и привез домой. Что же еще я мог поделать, она мой ребенок, я сжалился. 21 декабря она родила. То, что мы пережили, я даже врагу не пожелаю", — говорит отец девушки Х.Т.

По полученным данным, после известия о ее беременности, близкие девушки несколько раз обращались в прокуратуру, учреждения МВД и в народную приёмную.

Согласно официальному ответному письму, отправленному 22 октября 2020 года, заявление Р.С. было тщательно изучено сотрудниками отдела предварительного следствия Кувинского МВД. По факту дела гражданина Т.С. на основании пункта 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела согласно собранным документам в связи с отсутствием в их действиях признаков преступления.

Родственникам девушки посоветовали обратиться с иском в гражданский суд по семейным и гражданским спорам, в ЗАГС по вопросам установления отцовства и вступления в брак, а также провести ДНК-экспертизу.

"Всю вину повесили на мою дочь, мол, она всё это сделала по собственному желанию. Против них не было принято никаких мер. Они ходят, как ни в чем не бывало. Разве не преступление похищать студентку, которая еще учится в колледже, и месяц заставлять делать то, что им хочется? Разве совершившие столько всего не должны получить свое наказание? Они же разрушили жизнь девушки. Даже колледж не смогла окончить, осталась без диплома. Нам от них ничего не нужно. Ребенка тоже сам воспитаю. Только виновные должны быть наказаны", — заявил отец девушки.