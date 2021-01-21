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  22 января 2021
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Бердымухамедов сделал гимнастику перед телекамерами (фото)

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения ашхабадского Олимпийского городка 20 января сделал гимнастику. Эти кадры транслировались в репортаже национального телевидения.

«Как отмечает глава государства, занятие физкультурой и спортом должно стать важным принципом повседневной жизни каждого туркменистанца. Регулярные физические упражнения повышают активность человека и развивают его желание к созидательному труду», — прокомментировало разминку Бердымухамелова госинформагентство Туркменистана.

Как сообщает turkmen.news, во время посещения Олимпийского городка президент обсуждал с чиновниками соревнования, которые планируется провести в Туркменистане в 2021 году, — отборочный этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса и чемпионат мира по велотреку. В частности, он «отметил, что на предстоящих чемпионатах мира необходимо уделить самое серьезное внимание вопросам, касающимся здоровья спортсменов и антидопингового контроля».

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