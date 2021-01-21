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  22 января 2021
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Кыргызстан почти в десять раз увеличил экспорт скота в Узбекистан, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В 2020 году Кыргызстан увеличил экспорт крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан в 9,2 раза. Это с учетом запрета на экспорт, который был введен в самый разгар сезона. Но Минсельхоз и поставщики считают, что реальные цифры в разы больше, сообщает издание "Деловой Казахстан".

За 11 месяцев Кыргызстан поставил в соседнюю республику 10,4 тысячи голов крупного рогатого скота и 36 тысяч голов мелкого. Для сравнения: за такой же период 2019 года экспорт КРС составил всего 574 головы, МРС – 4,4 тысячи.

На Узбекистан пришлось 98% экспорта живого скота - коров, овец и коз. Но данные Нацстаткома не отражают реальный объем поставок, уверены бизнесмены, по их мнению, с учетом контрабанды фермеры продали скота в разы больше.

«Я очень скептически отношусь к данной цифре. Мы тоже анализируем рынок, эти данные не совпадают с реальными [...] Запрет был на руку контрабандистам. Контрабанда как была, так и есть. Причем, активно работает», - сказал в комментариях «Азаттыку» председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров «Кыргызленд» Ленара Ниязбекова.

Доходы от экспорта скота в Узбекистан, опять же по официальным данным, за 11 месяцев составили 13,1 млн долларов. Годом ранее эта цифра едва достигала 1,2 млн долларов. Но реальные суммы в разы больше, считают предприниматели. «Например, наша ассоциация подписала контракты по экспорту МРС на 7 млн долларов. Это только наша ассоциация. По нашей информации, в стране не наберется даже 20 легальных экспортеров», - отмечает Ниязбекова.

19 ноября правительство по рекомендации Министерства сельского хозяйства и мелиорации ввело запрет на вывоз живого скота из Кыргызстана, объясняя свое решение заботой о продовольственной безопасности. Спустя неделю глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев пожаловался на массовую контрабанду. «К нам поступает много информации и фактов того, как в южных регионах страны вывозят за границу скот контрабандным путем. Если считать только крупнорогатый скот, то в день переправляется до 1000 голов», - заявил он.

Госпограничная служба в свою очередь выступление Токтогазиева назвала «популистским». ГПС заверила, что постоянно проводит разъяснительную работу с населением приграничных территорий.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 километров, из которых 15% все еще остаются неописанными. Но даже на уточненных участках зачастую нет никаких заграждений.

Бум продаж кыргызского скота в Узбекистан произошел после запрета на вывоз животных из Казахстана.

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