Рост ВВП Узбекистана прогнозируется на уровне 4,5-5,5%, - ЦБ

CentralAsia (UZ) - Центральный банк прогнозирует рост реального ВВП в 2021 году на уровне 4,5%-5%. Об этом говорится в материалах Центрального банка Узбекистана.

«Основными драйверами экономики в 2021 год и следующие годы будут структурные изменения и экономические реформы в реальном секторе экономики направленные на развитие конкуренции, улучшение инвестиционного климата и инфраструктуры», – отмечают в ЦБ.

По данным ЦБ, послабление денежно-кредитных условий в 2020 году будут способствовать поддержанию экономической активности в первой половине 2021.

Объём кредитных вложений в экономику в 2021 году, по оценке ЦБ, будет пропорционален росту номинального ВВП — в пределах 16−20%.

По прогнозам Всемирного банка, рост экономики Узбекистана достигнет 4,3% в 2021 году и 4,5% — в 2022-м. ЕБРР ожидает, что увеличение составит 4,5%.