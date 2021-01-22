Х.Баттулга обвинил политических оппонентов в попытке государственного переворота

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии уходит в отставку и обвиняет президента в протестах против обуздания COVID-19. Премьер-министр Монголии подал в отставку через день после того, как в столице Улан-Батора вспыхнули протесты против мер контроля его правительства против Covid-19.

Парламент, который контролируется Монгольской народной партией, по состоянию на 18:00 21 января все еще обсуждал резолюции. Если правительство будет распущено, новый премьер-министр может быть выбран в пятницу, сообщает Ikon.mn.

В своем выступлении в четверг премьер-министр обвинил президента Баттулгу Халтмаа из конкурирующей Демократической партии в организации протестов. Баттулга, срок полномочий которого истекает в этом году, в отдельной речи выразил шок по поводу замечаний Хурэлсуха.





«Сегодня темный день в истории Монголии. Премьер-министр Хурэлсух, завоевавший доверие народа, возглавивший правительство и принесший Монгольской народной партии право управлять страной, подал в отставку по непредсказуемым, загадочным причинам. Я был удивлен и задавался вопросом, почему премьер-министр так поступил, почему он открыто оклеветал президента. Не ожидал таких слов и действий от премьер-министра. Определенные группы, в том числе возглавляемая депутатом парламента С.Батболдом, организуют государственный переворот с целью оккупации независимой Монголии», - заявил Халтмаагийн Баттулга.

Протесты вспыхнули после того, как в Интернете широко распространилось видео, на котором видно, как роженицу спешно выписывают из местного роддома в легкой одежде и без обуви, потому что у нее положительный результат на коронавирус. Демонстранты устремились к парламенту, чтобы выразить протест, некоторые были одеты только в халатах и тапочках в знак солидарности с женщиной.

Хотя протесты не были крупными, они продолжались вплоть до ночи, когда температура опускалась до минус 40 ° C.

Протестующие заявили, что в целом они были недовольны расширенными блокировками и ограничениями на передвижение, а также запретом на поездки через границу.

С марта в Монголии зарегистрировано 1584 случая заражения коронавирусом, при этом по состоянию на четверг 523 активных случая.

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