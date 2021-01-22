ЕБРР и Банк Монголии договорились об обмене валютами

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Банк Монголии договорились о создании долгосрочной программы обмена доллар-тугрик, чтобы повысить доступность финансирования из монгольских тугриков (MNT) для местных предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса.

Обменный механизм является результатом совместных усилий ЕБРР и ЦБ Монголии по повышению конкурентоспособности и устойчивости монгольских компаний с уделением особого внимания малым и средним предприятиям (МСП), на которых работает более 40 процентов населения страны.

Обмен позволит ЕБРР обеспечить надежный доступ к ликвидности MNT и предоставлять займы в местной валюте как напрямую, так и через национальных финансовых посредников компаниям в таких секторах, как агробизнес, строительные материалы, легкая промышленность и услуги. Эти средства будут использоваться для поддержки их ликвидности, краткосрочного оборотного капитала и потребностей в торговом финансировании, ограничивая при этом риски, связанные с обменом валюты.

ЕБРР стал первым международным финансовым учреждением, принявшим экстренные меры для устранения экономических последствий пандемии коронавируса в марте прошлого года. Он был направлен на поддержку существующих клиентов путем предоставления краткосрочной ликвидности и оборотного капитала для защиты жизнеспособных компаний и обеспечения прогресса в направлении устойчивой, справедливой и открытой рыночной экономики.

В 2020 году в Монголии ЕБРР направил более 150 миллионов евро на проекты, начиная от развития ключевой инфраструктуры и заканчивая поддержкой местных малых предприятий через финансовых посредников.

С момента начала своей деятельности в 2006 году Банк инвестировал более 1,8 млрд евро в 113 проектов в стране.

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