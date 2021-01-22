2020 год считается одним из 6 самых теплых с 1940 года в Монголии

CentralAsia (MNG) - По сообщению Национального агентства по метеорологии и окружающей среде, средняя температура в Монголии в 2020 году составила 1,1 ° C, что сделало этот год одним из 6 самых теплых лет с 1940 года.

Температура повысилась с +6,0 до + 9,6 ° С на юге Гоби и в пустынных районах у Горного Алтая, с +2,0 до + 5,0 ° С на равнинах и у впадины Великих озер, с - От 4,0 до -8,0 ° С в Хангайских горах и у впадины Дархад, от -1,0 до + 2,0 ° С в других районах страны.

Зимой она была ниже средней в аймаках Ховд, Завхан, Говь-Алтай, Баянхонгор, Хэнтий, с понижением температуры от -2,5 до -4,4 ° С в двух сомонах Завханского аймака, двух сомонах Ховдского аймака. , и северные части аймака Баянхонгор. В аймаках Баян-Өлгий, Увс, Селенге и некоторых частях аймака Дархан-Уул температура была выше средней на 1,0–1,5 ° С.





Весной температура была выше средней по стране, а в аймаках Баян-Өлгий, Ховд и Говь-Алтай было выше на 3,0–4,1 ° С.

Летом в аймаках Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь и в некоторых частях аймака Төв температура была на 1,0-1,9 ° С выше средней, в то время как в некоторых частях аймаков Ховд, Увс и Баян-Өлгий была ниже средней на -1: -1,5 ° С.

Осенью температура в северных и северо-восточных регионах была на 1,0–2,2 ° С выше средней, а на остальной территории страны наблюдались средние температуры.

По сравнению со средними температурами за последние 5 лет, первые 5 месяцев 2020 года были на 1,1–5 ° С выше среднего, причем самая теплая средняя температура была в апреле.

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