В Улан-Баторе пройдут II Восточноазиатские юношеские игры

CentralAsia (MNG) - Президент Национального олимпийского комитета Монголии Тувшинбаяр Найдан встретился с представителями компании Ulaanbaatar Sport Management, чтобы обсудить организацию II Восточноазиатских юношеских игр, которые пройдут в Улан-Баторе в 2023 году.

Монголия выиграла заявку на проведение мероприятия в 2017 году, и Ассоциация Восточноазиатских игр (East Asian Games Association - EAGA), администрация города Улан-Батор и Национальный олимпийский комитет Монголии подписали трехсторонний контракт в Тайчжуне, Тайвань.

С 2019 года он проводится каждые четыре года среди спортсменов в возрасте 14-18 лет из восьми стран Восточной Азии, а также с тихоокеанского острова Гуам в 12 спортивных категориях.

Восточноазиатские игры — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов из стран и территорий Восточной Азии и прилегающих регионов Тихого океана. Игры организуются Федерацией восточноазиатских игр под патронажем Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета. Все 8 стран, чей национальный олимпийский комитет признан Ассоциацией восточноазиатских игр, и 1 страна, чей национальный олимпийский комитет признан национальными олимпийскими комитетами Океании.

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