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  22 января 2021
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Машины для голосования New ImageCast будут использоваться на президентских выборах 2021 года Монголии

CentralAsia (MNG) -  Парламент Монголии — Великий Государственный Хурал утвердил постановление об использовании оборудования для голосования на президентских выборах 2021 года.

В резолюции говорится об использовании машины New ImageCast для голосования и подсчета голосов на предстоящих президентских выборах, запланированных на 9 июня 2021 года.

Машины для голосования использовались с 2012 года на 9 выборах разного уровня. Пересчет бюллетеней будет проводиться по 50 процентам всех бюллетеней на выборах в соответствии с соответствующим законом.

ImageCast — это устройство для маркировки бюллетеней, которое позволяет избирателю конфиденциально и независимо голосовать на бумажном бюллетене. Аудио и тактильные интерфейсы позволяют избирателям с ослабленным зрением заполнить свой бюллетень. Избиратели могут прослушивать выборы через наушники или просматривать ЖК-экран с изображением своего бюллетеня, размер и контраст которого можно регулировать. Избиратели с ограниченной подвижностью рук могут также использовать «Sip-N-Puff» или лопаточное устройство.

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