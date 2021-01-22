Монголия намерена создать экспортное предприятие в Турции

CentralAsia (MNG) - Через свободную зону появится возможность создать совместное монголо-турецкое экспортное предприятие

Вчера посол Монголии в Турции Болд Равдан и Гонджа Йылмаз Батур, заместитель министра торговли Турции подписали «Меморандум о взаимопонимании между Монголией и Турецкой Республикой относительно сотрудничества в области свободных зон» в Анкара.

Подчеркнув, что документ будет во многом способствовать развитию торговли и инвестиций между Монголией и Турцией путем налаживания долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, заместитель министра торговли Гонджа Йылмаз Батур подчеркнула новые возможности дальнейшего сотрудничества, такие как создание логистического центра и внедрение новых технологии в свободных зонах.





Подчеркнув важность сотрудничества, посол Болд подтвердил свою уверенность в том, что «Монголия и Турция смогут использовать больше возможностей, таких как создание совместных предприятий путем использования свободных зон с целью содействия экспортно-ориентированным инвестициям и производству».

С 1987 года 18 свободных зон начали свою деятельность в Турции с инвестициями более 22 миллиардов долларов США, и на сегодняшний день в этих свободных зонах работают около 2 тысяч предприятий, около 500 из которых работают с иностранными инвестициями.

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