За сутки в Таджикистане не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав
- Таджикистан, общество
- 9:10, 22 января 2021
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
За последнюю неделю в Таджикистане количество зараженных, выздоровевших и скончавшихся от коронавируса не обновлялось.
Таким образом, всего с 30 апреля 2020 года в Таджикистане коронавирус выявлен у 13 308 человек, из них выздоровели 13 218 пациентов, скончались 90 человек, говорится в сообщении.
Коронавирус в Таджикистане
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