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  22 января 2021
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В Казахстане стремительно растет число зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Днем ранее в РК коронавирус был выявлен у 1180 человек.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 235;

- город Нур-Султан - 231;

- Акмолинская область - 163;

- город Алматы - 130;

- Костанайская область - 125;

- Атырауская область - 111;

- Северо-Казахстанская область - 91;

- Алматинская область - 78;

- Карагандинская область - 75;

- Западно-Казахстанская область - 61;

- Восточно-Казахстанская область - 41;

- Жамбылская область - 19;

- Актюбинская область - 17;

- Мангистауская область - 16;

- город Шымкент - 14;

- Туркестанская область - 13;

- Кызылординская область - 10.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 173 842 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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