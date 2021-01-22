В Казахстане стремительно растет число зараженных коронавирусом

- Казахстан, общество
- 9:17, 22 января 2021
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- Обновлено: 9:31, 22 января 2021 КыргызчаEnglish
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
Днем ранее в РК коронавирус был выявлен у 1180 человек.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 235;
- город Нур-Султан - 231;
- Акмолинская область - 163;
- город Алматы - 130;
- Костанайская область - 125;
- Атырауская область - 111;
- Северо-Казахстанская область - 91;
- Алматинская область - 78;
- Карагандинская область - 75;
- Западно-Казахстанская область - 61;
- Восточно-Казахстанская область - 41;
- Жамбылская область - 19;
- Актюбинская область - 17;
- Мангистауская область - 16;
- город Шымкент - 14;
- Туркестанская область - 13;
- Кызылординская область - 10.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 173 842 случая коронавируса.