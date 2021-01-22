Официальные резервные активы Узбекистана составили около $35 миллиардов, - ЦБ

CentralAsia (UZ) - Официальные резервные активы Узбекистана с декабря прошлого года увеличились на 2 миллиарда долларов.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2021 года официальные резервные активы страны составили 34 миллиарда 904 миллиона долларов США.

По состоянию на 1 декабря 2020 года этот показатель составлял 32 миллиарда 892 миллиона 800 тысяч долларов. Из резервов 20 миллиардов 216 миллионов 700 тысяч долларов хранятся в виде золота, а 14 миллиардов 303 миллиона 900 тысяч долларов - в форме иностранной валюты и депозитов.

Ранее сообщалось, что в январе-августе этого года Узбекистан продал золота на рекордную сумму в 5,8 миллиарда долларов. Как сообщает Gazeta.uz, Узбекистан с осени прекратил продажу золотых запасов.

Золотовалютные резервы являются собственностью страны и считаются «подушкой безопасности» на случай неблагоприятных внешних шоков.