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  22 января 2021
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В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели рекордное число пациентов

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 21 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 15 546 тестов на коронавирус, и у 8 человек в столице выявлен COVID-19. Последние 31 день в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечился 51 человек. Как сообщает оперативный штаб, это рекордный ежесуточный прирост выздоровевших с начала года.

В стране официально зарегистрировано 1592 случая заражения коронавирусом, из них 1097 пациентов вылечились. В настоящее время на лечении находятся 483 человека.

Коронавирус в Монголии
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