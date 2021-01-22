[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве задержана пресс-секретарь Навального
Алексей Навальный, Кира Ярмыш
Алексей Навальный, Кира Ярмыш

CentralAsia (CA) -  В Москве вчера задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Как написала Ярмыш в Твиттере, ее оставили на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет сегодня.

По словам полицейских, на Ярмыш намерены составить два протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Как сообщает Интерфакс, ранее в Москве также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, НКО, выполняющее функции иноагента) Георгия Албурова.

Кроме того, в четверг была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку Навального, арестованного ранее в январе.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Генпрокуратура РФ вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

Оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.

print
  • За сутки в Таджикистане не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав
  • В Улан-Баторе прошла мирная демонстративная акция против нарушений прав человека во время пандемии. Видео, фото
  • Президент Байден отменил запрет на въезд в США для граждан Кыргызстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com