В Москве задержана пресс-секретарь Навального

Алексей Навальный, Кира Ярмыш

CentralAsia (CA) - В Москве вчера задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.



Как написала Ярмыш в Твиттере, ее оставили на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет сегодня.



По словам полицейских, на Ярмыш намерены составить два протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).



Как сообщает Интерфакс, ранее в Москве также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, НКО, выполняющее функции иноагента) Георгия Албурова.



Кроме того, в четверг была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.



Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку Навального, арестованного ранее в январе.



В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.



Генпрокуратура РФ вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.



Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.



Оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.

