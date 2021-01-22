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  22 января 2021
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В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 157 597 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 270;

- Алматы - 18 973;

- Нур-Султан - 18 572;

- Атырауская область - 14 014;

- Карагандинская область - 12 179;

- Павлодарская область - 9897;

- Северо-Казахстанская область - 9263;

- Западно-Казахстанская область - 8735;

- Костанайская область - 7923;

- Акмолинская область - 7602;

- Алматинская область - 6295;

- Шымкент - 5359;

- Жамбылская область - 4999;

- Актюбинская область - 3704;

- Туркестанская область - 3700;

- Мангистауская область - 3697;

- Кызылординская область - 3415.

Коронавирус в Казахстане
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