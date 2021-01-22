В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 157 597 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 270;
- Алматы - 18 973;
- Нур-Султан - 18 572;
- Атырауская область - 14 014;
- Карагандинская область - 12 179;
- Павлодарская область - 9897;
- Северо-Казахстанская область - 9263;
- Западно-Казахстанская область - 8735;
- Костанайская область - 7923;
- Акмолинская область - 7602;
- Алматинская область - 6295;
- Шымкент - 5359;
- Жамбылская область - 4999;
- Актюбинская область - 3704;
- Туркестанская область - 3700;
- Мангистауская область - 3697;
- Кызылординская область - 3415.
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