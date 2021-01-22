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  22 января 2021
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Президент Туркменистана встретился с главой МИД Азербайджана

CentralAsia (TM) -  Завершился визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Туркменистан.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита главами МИД обоих государств был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке и разработке водородных ресурсов Каспийского моря в Каспийском море.

В рамках визита Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра Джейхуна Байрамова.

Министр Джейхун Байрамов также встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций.

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