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  22 января 2021
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Туркменистан и Азербайджан продолжат сотрудничество в разработке месторождений на Каспии

CentralAsia (TM) -  Между Азербайджаном и Туркменистаном подписан меморандум намерений о совместной разведке и создании углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море. За церемонией подписания в онлайн-формате наблюдали президенты Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

По словам главы Туркменистана, договор стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимание в энергетической сфере, раскрытие огромного обоюдного потенциала двух стран, развитие устойчивой энергетики широкого и взаимовыгодного международного партнерства.

Отмечается, что ключевыми будут солидарность, взаимоуважение и поддержка. "Принятые решения обязательно войдут в историю наших отношений как яркий пример настоящего добрососедства, дальновидности, равноправия и учета интересов друг друга. Поэтому мы и решили назвать назвать месторождение "Достлуг", - добавил он.

Бердымухамедов считает, что подписание меморандума знаменует собой новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии. «Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международной правовой базе, создается новый стимул для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций на системной и долгосрочной основе», - добавил президент Туркменистана.

Ильхам Алиев, в свою очередь, считает, что данный документ будет иметь значимый эффект для регионального сотрудничества. По его словам, проект укрепит энергетическое сотрудничество двух стран. "Он откроет большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов", - подчеркнул Алиев.

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