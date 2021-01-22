Совет правления правящей партии одобрил Оюун-Эрдэнэ на пост премьера-министра Монголии

CentralAsia (MNG) - Во Дворце «Независимости» состоялось заседание совета правления Монгольской народной партии (МНП). 100% депутатов единогласно поддержали кандидатуру Л.Оюун-Эрдэнэ на пост премьер-министра.

Кандидата на пост премьер-министра, который мог бы составить конкуренцию Л.Оюун-Эрдэнэ, не было, и члены Совета правления партии посчитали, что он продолжит политику правительства уходящего в отставку У. Хурэлсуха, передает GOGO.mn.

32-й премьер-министр Монголии будет назначен после обсуждения на малой конференции (Бага Хурал) Монгольской народной партии. Согласно Конституции, новый премьер-министр сформирует свой кабинет.

На онлайн-конференции Mонгольской народной партии, которая открылась сегодня в 11:00, была принята резолюция в поддержку кандидата в премьер-министры Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ. Об этом сообщил генеральный секретарь МНП Д.Амарбаясгалан.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай родился 29 июня 1980 года. Женат, 3 детей. В 1998 году закончил среднюю школу в селе Бэрх аймака Хэнтий. В 2001 году окончил «Бэрс» университет со степенью в области журналистики, а в 2008 году окончил юридический факультет Государственного университета Монголии со степенью в области права. В 2015 году он получил степень магистра государственного управления Гарвардского университета.

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