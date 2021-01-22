Вирус-мутант — серьезная угроза, - Ангела Меркель

CentralAsia (CA) - Германия переживает очень сложную фазу пандемии, сообщила канцлер Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине.



Хорошая новость: число инфицированных в стране уменьшается, как и пациентов в отделениях интенсивной терапии. Это, по словам канцлера, плоды в том числе жестких ограничительных мер.

Однако уровень смертности остается тревожно высоким. Кроме того, серьезную угрозу представляет собой британский штамм коронавируса.



«Чем больше случаев заболевания фиксируется в мире, а значит, и в Германии, и в Европе - тем выше вероятность мутаций вируса. Во избежание этого, имеет смысл удерживать число заражений на минимальном уровне. Если вирус есть только у небольшого числа носителей, то он не будет так активно мутировать», - приводит слова Меркель Euronews.



По словам главы немецкого правительства, главная задача — предотвратить третью волну пандемии, которая, как опасаются эпидемиологи, будет иметь более серьезные последствия, нежели первая и вторая.



Ангела Меркель вчера выступила в защиту жестких мер по борьбе с пандемией. В Германии, по ее словам, картина двойственная. Число инфицированных, сокращается, но суточная смертность остается пугающе высокой. Канцлер предостерегла от новых штаммов вируса. Она хочет любой ценой избежать пограничного контроля. Но не исключает его введения, если соседние страны не будут действовать достаточно решительно и не остановят распространение мутировавшего вируса, передает телеканал.