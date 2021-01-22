В Самарканде сотрудник хокимията задержан при получении взятки в $15 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Ургутском районе Самаркандской области задержан сотрудник хокимията, потребовавший 30 тысяч долларов за 1 га земли на территории свободной экономической зоны, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в Управление СГБ обратился гражданин И. С. и сообщил, что сотрудник секретариата заместителя хокима Ургутского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Н. Ш. и его сообщник Н. И. потребовали 30 тысяч долларов за выделение 1 га резервной земли на территории свободной экономической зоны района.

В ходе оперативного мероприятия 20 января Н. Ш. и Н. И. задержаны при получении 15 тысяч из оговоренных 30 тысяч долларов в автомобиле Lacetti рядом со зданием хокимията.

При осмотре автомобиля были найдены 10 тысяч долларов, а в кармане Н. И. — 5000 долларов. Денежные средства были изъяты в качестве вещественного доказательства.

В отношении сотрудника хокимията и его сообщника возбуждено уголовное дело.