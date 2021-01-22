В Узбекистане подтверждено 53 новых случая коронавируса. Всего 78 272

- Узбекистан, общество
- 11:11, 22 января 2021
- Просмотров: 373
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 21 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 272 человека (+53).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 11 регионах страны.
Общее число вылеченных пациентов составило 76 752 (+97), а показатель выздоровления составил 98%.
Из 900 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 156 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.