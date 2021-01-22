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  22 января 2021
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У берегов Италии нашли тушу огромного кита. Фото
// Guardia Costiera

CentralAsia (CA) -  Береговая охрана Италии обнаружила у побережья области Кампания тушу огромного кита, вероятно, одну из крупнейших когда-либо найденных в Средиземном море, сообщает РИА Новости.

Тушу млекопитающего нашли в море сотрудники отряда водолазов береговой охраны. Как сообщается, по всей видимости, это один из самых крупных полосатиковых китов, обнаруженных в Средиземном море.

Тушу кита тащили на буксире два патрульных катера. Они отвезли ее к порту Неаполя.
Благодаря этому стало возможным проведение патологоанатомического исследования, необходимого для более точного определения причин смерти млекопитающего.

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